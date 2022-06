Dienstagabend gegen 17.30 Uhr war ein 66-Jähriger in Kammern damit beschäftigt, Schalungs- und Bewehrungsarbeiten an seinem Hausdach durchzuführen. Aus eigenem Verschulden stürzte er dabei rund drei Meter in die Tiefe und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Ein alarmierter Arzt und eingetroffene Rettungskräfte führten die Erstversorgung durch. Der Rettungshubschrauber C17 transportierte den Mann in das UKH Kalwang.