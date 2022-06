Zwischen Gsollkehre und Aussichtspunkt kurz vor der Passhöhe krachte es am Montagnachmittag gegen 14 Uhr auf der Eisenbundesstraße in Fahrtrichtung Vordernberg. "An dem Unfall waren zwei Pkw und ein Motorrad beteiligt", berichtet Gernot Neumann, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Eisenerz.