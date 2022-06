"15 - 30 - 60" - seit dem Jahr 2018 verbindet der RegioBus in dieser Minuten-Taktung die Gemeinden der Region zwischen Proleb und Niklasdorf bis nach Eisenerz. Weil der Zuspruch seitens der Bevölkerung gut gewesen sei und um mehr Menschen zum Umstieg vom Auto auf die Öffis zu motivieren, wird das Angebot des RegioBus für die Eisenstraße bis 2032 weitergeführt und gemeinsam mit den 16 teilnehmenden Gemeinden verfeinert, so Anton Lang, Verkehrsreferent und Landeshauptmann-Stellvertreter. Gemeinsam mit Anna Hagauer, der verantwortlichen Planerin der A16 des Landes Steiermark und den Ortschefs präsentierte er das neue Angebotskonzept in Leoben. Die Umsetzung des sogenannten "Busbündels Eisenstraße" erfolgt ab 10. Juli.