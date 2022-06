Eine Expertenjury kürte bei der Landesprämierung 2022 die besten handgemachten Spezialitäten von bäuerlichen Direktvermarktern. Der Bezirk Leoben ist Heimat von einer Landessiegerin: Anita Planitzer vom Betrieb Seidl in Radmer konnte mit der Qualität ihrer handgemachten Bauernbutter punkten, in der man "die Vielfalt der Almkräuter" schmecken kann, wie die Jury ausführte. Hinter Planitzers Erfolg steckt nicht nur große Leidenschaft fürs Handwerk. Sie hat auch 50 Jahre Erfahrung und Expertise in diesem Bereich. Planitzer bekam aber auch zusätzlich noch eine goldene Medaille.