Anfang Juni war die Verzweiflung im "'s Plauscherl" noch groß. Nach elf Jahren, die das Sozialcafé in der Kehrasse Trofaiach Treffpunkt für einsame Menschen war, lag plötzlich ein Kündigungsschreiben im Postkasten. Der alte Vermieter hat das Gebäude verkauft, der neue Eigentümer löste das Mietverhältnis per Rechtsanwalt auf. Am 7. Juni musste das Gebäude geräumt sein.