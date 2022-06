Nicht schlecht staunten die Tierpfleger am Wilden Berg in Mautern am 27. Mai, als nach 34 Tagen Brutzeit das erste von drei Uhu-Babys geschlüpft ist. Am 29. Mai sowie 2. Juni folgten die beiden Geschwister. Ob es sich beim Nachwuchs um männliche oder weibliche Nestlinge handelt, kann aktuell noch nicht bestimmt werden. Der Uhu-Nachwuchs ist übrigens nicht nur für die Greifvogelstation am Wilden Berg eine Premiere: Auch für die dreijährige Rosalie und den zweijährigen Goofi sind die Nestlinge der erste Nachwuchs.