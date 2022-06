Kleine Ursache, große Auswirkung: Eine Schlange war am Samstag in Trofaiach in eine Trafostation gekrochen und löste einen Kurzschluss aus. In weiterer Folge waren 350 Haushalt im gesamten Laintal für eine Stunde lang ohne Strom. Bei Manfred Brandner, Betriebsleiter der Elektrizitätsgenossenschaft Laintal, lief das Telefon gegen 8.30 Uhr heiß - kurz nachdem er selbst bemerkt hatte, dass der Strom ausgefallen war.