Sie starten zum ersten Mal beim Red Bull Erzbergrodeo. Ist der Erzberg ein Mythos für Sie?

MARCEL HIRSCHER: Als ich das erste Mal hier am Erzberg war, war ich 14 Jahre alt. Wir sind mit der Hauptschule ins Schaubergwerk gefahren. Das war schon sehr beeindruckend. Der Berg spricht in seiner ganzen Erscheinung für sich selbst. Und dann kommt noch das Rennen dazu. Es ist schon verrückt, weil man glaubt ja gar nicht, dass man mit einem Motorrad da hinauffahren kann. Das ist schon etwas ganz Spezielles. Schön, dass es so etwas noch gibt.