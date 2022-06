"Es findet endlich wieder statt", hört man nicht nur in Eisenerz, sondern auch von vielen Hard-Enduro- und Offroad-Begeisterten. Das Red Bull Erzbergrodeo und die Herausforderungen sind für Fahrerinnen und Fahrer, aber auch für die Fans 2022 nicht geringer geworden. Nach der coronabedingten Zwangspause in den vergangenen beiden Jahren brummen ab Fronleichnam für vier Tage wieder die Motoren am Erzberg und auch in der Arena beim Verwaltungsgebäude der VA Erzberg.