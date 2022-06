Die Gleichstellung in der Belegschaft ist ein Thema, mit dem man sich in der Lebenshilfe Trofaiach intensiv auseinandersetzt. Es wurden von Verena Sturm, der neuen Geschäftsführerin, bereits entsprechende Schritte in der Ansprache von Männern gesetzt: "Wir haben auch eine Gleichstellungsstrategie im Betrieb verankert", so Sturm. Nachdem Sozialberufe noch immer vor allem von Frauen ergriffen werden, erhebe sich oft die Frage, ob denn Männer für Jobs in dieser Branche weniger geeignet seien. "Keineswegs", befindet Sturm.