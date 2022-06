Ausgerechnet als im November 2021 der letzte Lockdown in Kraft trat, sperrte Andreas Gamsjäger seine bereits sechste McDonald's-Filiale in Spital/Semmering auf. Es sollte jedoch bis Anfang Juni dauern, ehe Gamsjäger am dortigen Standort auch Frühstück anbieten konnte. Gäste seines Brucker Lokals stehen aktuell noch immer vor verschlossenen Türen, wenn sie am Morgen Lust auf Mc Muffin, Mc Toast, Croissant oder Kaffee verspüren. Sie müssen dann den Umweg nach St. Lorenzen in Kauf nehmen, wo das Frühstücksgeschäft ganz normal läuft.