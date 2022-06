Prozess am Gericht Leoben

Altbürgermeister Konrad: "Normalerweise hätte Pilsner eine Ehrung bekommen müssen"

Am Donnerstag sagten Leobens Altbürgermeister Matthias Konrad und der ehemalige Finanzstadtrat Harald Tischhardt am Landesgericht Leoben im Prozess gegen Leopold Pilsner aus: Dieser sei der am besten kontrollierte Mitarbeiter der Stadt gewesen.