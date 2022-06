"Wir haben Ende Mai die Vier-Tage-Woche bei uns als Arbeitszeitmodell eingeführt, und es funktioniert wirklich sehr gut", erklärt Bürgermeister Walter Hubner das neue Arbeitszeitmodell in der Marktgemeinde Vordernberg - als erste Gemeinde im Bezirk Leoben. Die Überlegungen habe es schon länger gegeben, schließlich seien zwei Gründe dafür ausschlaggebend gewesen: "Wir werden in absehbarer Zeit Mitarbeiter durch Pensionierungen verlieren. Um die Nachfolge sicherzustellen, haben wir uns gedacht, dass wir als Arbeitgeber attraktiver sein müssen. Eine Vier-Tage-Woche kommt bei Bewerberinnen und Bewerbern gut an. Der zweite Grund war auch, Lebensqualität zu gewinnen, denn drei Tage am Stück freizuhaben, bringt einfach einen höheren Erholungswert", ist der Bürgermeister sicher.