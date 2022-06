Ein Erzherzog Johann, der mit seiner Anna Plochl durch den Garten des Raithauses in Vordernberg tanzt und sich als Willi Gabalier mit seiner Ehefrau Christiana entpuppt. Ein Ledersprung, der den Eisenerzer Bürgermeister Thomas Rauninger zum Ehrenbergmann der Steirischen Eisenstraße macht, und ein musikalischer Bogen, der von der Erzherzog-Johann-Trachtenkapelle des Musikvereins Vordernberg und des Blechbläser-Sextetts "Steira 7" gespannt wird. Das alles wird am Pfingstsonntag im Garten des Raithauses in Vordernberg über die Wiese gehen.