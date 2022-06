Ein großes Fest soll es werden, das Erzherzog Johann-Fest am 9. Juli in Vordernberg. Der Anlass, der die Marktgemeinde in ein historisches Gewand schlüpfen lässt, ist, dass Erzherzog Johann vor 200 Jahren dort Fuß fasste und sein Wirken für die Eisenindustrie und die Wissenschaft begründete.