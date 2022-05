Ein Gestalter und kein Verwalter, mit Ideen und Impulsen für die Leobener Innenstadt - so fasst Bürgermeister Kurt Wallner seine Erwartungshaltungen an Edgar Schnedl zusammen. Erfüllen soll er diese in seiner Funktionen als neuer Geschäftsführer der Leoben Holding und Citymanager von Leoben. Seit 5. Mai vereint Schnedl, der sich unter rund 30 Bewerbern durchsetzen konnte, diese Agenden in seiner Person. Bei seiner offiziellen Vorstellung präsentierte der gebürtige Leobener nun seine Pläne für die Stadt Leoben.