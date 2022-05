Nicht die Politik "als Ganzes", vielmehr das Miteinander und die Umbruchstimmung im Ort waren für die 21-jährige Anna Hussauf Grund dafür, künftig selbst als die jüngste Gemeinderätin in Wald am Schoberpass mitbestimmen zu wollen. Doch bei ihrer Angelobung am 1. Juni ist sie nicht das einzig neue Gesicht, auch Benjamin Schwarz (28) sitzt ab 1. Juni im Walder Gemeinderat. Zur großen Freude des amtierenden SPÖ-Bürgermeisters Marc Landl, der sagt: "Das ist das Schönste, was einem passieren kann. Es ist einfach toll, wenn sich zwei so aktive junge Leute für den Ort einbringen wollen."