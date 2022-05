Eine durchwachsene Bilanz zogen die Verantwortlichen des Vereins "Wir für unser Geschäft" in Kammern. Bei der zehnten Generalversammlung seit Gründung des Vereins berichtete Bürgermeister Karl Dobnigg, der auch Obmann des Vereins ist, dass es erstmals in der neunjährigen Geschichte des Vereins zur Nahversorgung der Marktgemeinde ein negatives Ergebnis gegeben habe. "Die Coronapandemie hat vieles verändert und hat auch die sieben Angestellten mit der Maskenpflicht an die Grenzen der Belastbarkeit gebracht", merkt Dobnigg an.