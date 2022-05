Annegret Liebmingers Erinnerungen an Seckau waren in Stein gemeißelt. "Während der Bildhauerausbildung habe ich mich mit einer Steinskulptur am Kunstwanderweg in Seckau verewigen dürfen", meint die Leobener Künstlerin. Nun hat sie ihre äußerst positiven Erinnerungen mit einem weiteren Kunstprojekt aufgefrischt, das sie an der Mittelschule Seckau umgesetzt hat.