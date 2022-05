"Die Allgemeinchirurgie in Bruck bleibt als eigene Abteilung, mit einem eigenen Primariat, dessen Besetzung ab Juli feststehen soll. In Leoben ändert sich nichts, die Allgemeinchirurgie, wo Rudolf Schrittwieser bereits Primar ist und auch bleiben wird, besteht weiter", erklärt Erich Schaflinger, Ärztlicher Direktor des LKH Hochsteiermark mit den Standorten Leoben, Bruck und Mürzzuschlag. Bereits im Jänner wurde die Neuausrichtung der chirurgischen Versorgung an beiden Standorten konkret in Angriff genommen.