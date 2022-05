Ein blauer Kran, eine grün gestrichene, etwa 13 Meter lange Eisenbahnbrücke auf einem Lkw-Anhänger und etwa zehn Männer, die neben dem Krumpenbach bei der Feuerwehr Hafning hin und her gehen. Puzzleteilchen, die sich über Stunden verteilt zusammensetzen. Das Ergebnis: Die Krumpenbach-Eisenbahnbrücke konnte nach zwei Jahren – repariert und saniert – wieder eingehoben werden. "Jetzt haben wir den Lückenschluss zwischen Trofaiach und Erzberg-Bahnhof geschafft. Was noch fehlt, sind Verhandlungen mit den ÖBB, um die Strecke für Personenverkehr von Trofaiach aus auch nutzen zu können", erzählt Roland Knall vom Verein Erzbergbahn Freitag am späten Nachmittag.