Noch klarer könnte das Bekenntnis der Austrian Society for Metallurgy and Materials (Asmet) und des Wissenschaftsressorts des Landes Steiermark zur Kreislaufwirtschaft und zum Klimaschutz nicht sein: Im Rahmen des Asmet-Forums an der Montanuniversität Leoben gab man am Mittwoch bekannt, dass man 2,5 Millionen Euro in bis zu zehn Forschungsprojekten investieren wolle. An der Finanzierung beteiligen sich die Voestalpine High Performance Metals GmbH, Marienhütte, Andritz, Primetals Technologies und Saubermacher.