Band R'N'G aus St. Michael will mit neuer Formation durchstarten

R'N'G aus St. Michael hatte sich auf ihren Auftritt als Vorband der Söhne Mannheims am 28. Mai in der Sporthalle Trofaiach vorbereitet. Das Konzert wurde verschoben, doch R'N'G spielt schon am 3. und 5. Juni in Leoben und Mautern.