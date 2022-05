Für Unruhe quer durch die Steiermark sorgt derzeit die geplante Änderung in der Organisation der Notarztdienste: Derzeit sind die meisten Notärzte in Krankenhäusern angestellt und versehen im Rahmen dieser Anstellung ihre Notarztdienste. Vorgesehen ist, dass die Anstellung in Kliniken von Notarztdiensten ab Juni getrennt werden und über auf separater Honorarbasis über die Gesundheitsversorgungs-GmbH (GVG) abgewickelt werden sollen.