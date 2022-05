Kaum hatten die Veranstalter des Benefiz-Biker-Festivals Iron Road for Children 2022 bekannt gegeben, dass talentierte Rock- und Metalbands heuer auf einer eigenen "Iron Road to Nova Rock-Stage" in Leoben die Chance haben, sich einen begehrten Liveauftritt beim Nova Rock Festival 2023 zu erspielen, war der Ansturm überwältigend. Die Nachricht habe sich auf Social Media verbreitet wie ein Lauffeuer - in ganz Österreich und darüber hinaus, wie Mike Reiter von der IRFC-Crew berichtet.