Kommt die warme Zeit, verflüchtigen sich langsam aber sicher auch die Schneemassen von den höher gelegenen Gipfeln in der Region. Das passiert aber nicht von heute auf morgen, selbst wenn im Tal teils schon sommerliche Temperaturen herrschen. So gerade auch am Eisenerzer Reichenstein – die Schneefelder werden hier und da zumindest schon löchriger und die Schneedecke dünner. Trotzdem raten die Hüttenleute Gerhard Pilat und Jenny Braier: "Steigeisen und hochalpine Erfahrung sind für den Aufstieg momentan unbedingte Voraussetzung."