Aktuell zählt der Altbezirk Bruck 39 offene Lehrstellen, in Mürzzuschlag sind es 31, in Leoben stolze 71. Was auf den ersten Blick gut klingt, weil jungen Menschen damit der Einstieg in die Arbeitswelt ermöglicht wird, hat allerdings einen Haken: Die Nachfrage stimmt mit dem Angebot nicht überein. "Wir sprechen da von 141 offenen Lehrstellen in der östlichen Obersteiermark, allerdings sind nur 41 Jugendliche verfügbar", sagt Alexander Sumnitsch von der Wirtschaftskammer Leoben.