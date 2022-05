Verfolgt man den Stammbaum der Familie Hafellner vulgo Zeisner am Proleber Berg zurück, findet der Hof rund ums Jahr 1500 und der Name Hafellner 1700 seine ersten Erwähnungen. Alleine deswegen absolut undenkbar, sagt Markus Hafellner (23), den Hof seiner Eltern Anton und Martha nicht weiterzuführen. "Der Letzte, also wirklich derjenige zu sein, der aufhört -, das würde ich niemals über das Herz bringen", sagt der 23-Jährige.