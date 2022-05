Seit Anfang Mai 2022 hat Robert Pontesegger die Leitung des Büros Öffentlichkeitsarbeit und Interner Betrieb in der Landespolizeidirektion Steiermark übernommen. Seit September 2017 war der gebürtige Trofaiacher dort Stellvertreters. Zuvor legte er seinen Bachelor in Polizeilicher Führung an der Fachhochschule Wiener Neustadt ab, wo er im Anschluss seinen Master im Strategischen Sicherheitsmanagement machte.