Causa Leopold Pilsner: Einvernahme am Landesgericht Leoben wurde nun fortgesetzt

Am Donnerstag wurde der Prozess in der Causa Leopold Pilsner wegen des Verdachts der Untreue am Landesgericht Leoben fortgesetzt. Er wurde selbst weiter ausführlich einvernommen. Kommenden Dienstag soll es weitergehen.