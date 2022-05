"Wir wollen nicht die Arbeiter zur Arbeit bringen, sondern die Arbeit zu den Arbeitern", betonen Johanna Landlinger, Karl Fluch und Johann Scherfranz Donnerstagvormittag in der Aula des Borg und der Hak Eisenerz. "Wir" ist das Weltunternehmen Anton Paar mit Hauptsitz in Graz, wo 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt sind. Weitere 2600 sind weltweit an insgesamt neun Produktionsbetrieben und 22 Vertriebstöchtern des Unternehmens tätig.