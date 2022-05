Nach dem Sommersemester wird Erhard Koch, seit 1994 Lehrer an der Musikschule Liesingtal in Mautern in den wohlverdienten Ruhestand treten – nur als Lehrer wohlgemerkt. Nach dem Studium am Johann-Joseph-Fux-Konservatorium Graz in den Fächern Querflöte und Blockflöte sowie einem Studium im Hauptfach Fagott an der Expositur der Musikhochschule Graz in Oberschützen begann Koch 1994 seine Lehrtätigkeit an der Musikschule Liesingtal.