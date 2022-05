Noch vor wenigen Tagen war Anton Loschat aus St. Michael in Ruanda im Herzen Afrikas unterwegs. Jetzt ist er für einige Wochen daheim in St. Michael, bevor der 69-Jährige wieder in den Flieger steigt und auf die Philippinen abhebt. Und danach geht es weiter nach Bolivien. Loschat ist Experte für Fleisch- und Wurstverarbeitung und arbeitet in seiner Pension ehrenamtlich als Senior Expert für die deutsche Entwicklungshilfe. Staaten, Institutionen und Unternehmen können ihn für Arbeitseinsätze anfordern.