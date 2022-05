"Es sieht aus, als ob der heilige Spirit der Musik in Gabriel reinflutscht. Er singt dann mit der Inbrunst und diesem ganzen Gefühl. Das ist total überzeugend, wirklich geil", zeigte sich Michi Beck von den Fantastischen Vier nach dem vergangenen Auftritt von Gabriel Matosevic bei The Voice Kids fasziniert. Der 15-Jährige aus St. Michael hat es bis in die Sing-offs, und damit bis ins Halbfinale der Gesangsshow geschafft.