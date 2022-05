Die Erleichterung, dass es "nun wieder richtig losgeht", ist Friedrich Pfatschbacher deutlich anzusehen. Der Direktor der Musikschule Liesingtal in Mautern, mit Außenstellen in Kammern und St. Peter-Freienstein, blickt mit Wehmut auf die vergangenen beiden Pandemiejahre zurück. "Der Unterricht konnte zwar fortgesetzt werden und glücklicherweise gab es die Möglichkeit, das online zu machen, aber das ersetzt in keiner Weise den Präsenzunterricht. Das ist jetzt schon wieder fein", bemerkt er und plant schon wieder für die Zukunft – immerhin versorgt die Liesingtaler Musikschule ein Einzugsgebiet von 8500 Einwohnern.