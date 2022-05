So kommt Familie Odar in Trofaiach zu einem eigenen Weg mit ihrem Namen

Birgit und Max Odar wohnen in Trofaiach im Odarweg 1. Ganz offiziell, mit einem eigenen Taferl der Gemeinde an ihrem Haus. Und das ohne irgendwelche berühmten Vorfahren in ihrem Stammbaum.