Es ist im sprichwörtlichen Sinn eine Ära, die bei den Stockschützen in Kalwang zu Ende gegangen ist. 35 Jahre lang war Andreas Köberl Sektionsleiter und Obmann der Stockschützen des ESV Kalwang. "Es waren sehr schöne Jahre, aber jetzt ist es an der Zeit, alles in jüngere Hände zu legen. Mit Manfred Piber ist jetzt ein Mann an der Spitze, der schon jahrelang beim Verein ist und das gut macht", betont Köberl.