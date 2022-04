Ein Platz. Viele Frauen. Viele Themen – das ist die Idee hinter der "Frauen-Fokus-Woche". Diese findet in der Zeit von 16. bis 18. Mai sowie am Freitag, den 20. Mai, in der Simonmühle in Trofaiach statt. Organisiert wird sie vom Frauenreferat der Stadtgemeinde Trofaiach mit dem Ziel, Frauen Informationen und Beratungen für die unterschiedlichsten Lebenslagen anzubieten. Das gesamte Angebot ist kostenlos.