Ein helles, freundliches Klassenzimmer, Stimmengewirr in fremder Sprache, Kinder, die in kleinen Gruppen eifrig kommunizieren und arbeiten, deutsche Sätze an der Tafel, eine angenehme, man kann fast sagen fröhliche Atmosphäre. Es ist Deutsch-Förderunterricht für ukrainische Kinder, die seit Anfang März der Mittelschule Leoben-Stadt einen kontinuierlichen Schülerzuwachs bescheren.