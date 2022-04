Unter die Blind Auditions und die Battles bei The Voice Kids kann der 15-jährige Gabriel Matosevic aus St. Michael schon ein Häkchen setzten – fehlt also nur noch ein weiteres bis ins Finale. Abermals waren die Coaches schwer von Matosevics Leistung in den Battles begeistert und sparten nicht an Komplimenten, wie etwa auch Michi Beck von den Fantastischen Vier, der zu den drei Talenten sagte: "Da standen gerade 1000 PS auf der Bühne, und 500 davon gehörten Gabriel."