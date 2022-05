Eine Kuh erkrankte über Nacht. Morgens alarmierten die Landwirte den Tierarzt. Fest stand: Die Kuh benötigt eine tierärztliche Behandlung. Der Tierarzt kam – allerdings erst um halb acht abends. Ein Vorfall, der sich so am Bauernhof der Familie Luckner in Kraubath zugetragen hat – und wobei es sich keineswegs um einen Einzelfall handelt. "Wenn der Tierarzt am Wochenende allein im Dienst ist und Stress hat, kann es oft passieren, dass man mehrere Stunden wartet", schildert auch deren Bekannter, Odo Kail – Landwirt im Nachbarbezirk Murtal, in Preg.