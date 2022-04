Es war ein Geistesblitz während des Fernsehens im Jänner 2021, der Julia Smogawetz aus St. Lorenzen zu ihrem neuen Buch "Das Quiz" veranlasst hat. "Ich habe ein Interview mit Sebastian Fitzek, einem meiner Lieblingsautoren, gesehen, bei dem er unter anderem gefragt wurde, ob er schon einmal über ein Quiz oder ein Gewinnspiel geschrieben hat, und seine Antwort war 'Nein'", erinnert sich die 29-Jährige. Kurzerhand beschloss sie, das selbst in die Hand zu nehmen. "Ich habe nicht lange nachgedacht, plötzlich ist die Geschichte in meinem Kopf entstanden und ich habe sofort alles in Stichwörter aufschreiben müssen." Sechs Monate später war das 318 Seiten starke Werk zu Papier gebracht.