Die Temperaturen steigen, die Knospen sprießen und am Wilden Berg Mautern gibt es schon bald jede Menge tierischen Nachwuchs – darunter Mufflonlämmer, Zwillinge beim Kärntner Brillenschaf, Quessantschaflämmer und Pfauenziegen. Am Donnerstag, dem 28. April, startet der Wilde Berg in die Saison.