Wie am Donnerstag bekannt wurde, soll in St. Peter-Freienstein im Bezirk Leoben auf einer Freifläche von mehr als 20 Hektar ein Photovoltaik-Projekt umgesetzt werden. Seitens des Landes sei im Zuge einer Vorprüfung das Okay für den Standort erteilt worden, wie Bürgermeisterin Anita Weinkogl berichtet. Weitere behördliche Schritte sowie eine Bürgerversammlung sollen folgen.