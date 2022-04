Die Coronapandemie hat weltweit die Arbeitswelt stark erschüttert und wohl für immer verändert. Nur ein Grund, warum die Arbeiterkammer Steiermark dem Thema "Covid 19 in der Arbeitswelt" nun ein eigenes Buch gewidmet hat. Darin geht es in erster Linie um eine „juristische Aufarbeitung“, wie es die Herausgeber formulieren. Das Buch wird am 9. Mai auch in Leoben präsentiert.