Das Talentcenter der WKO Steiermark gewährt jungen Tüftlern in Kooperation mit der Regionalstelle Bruck-Mürzzuschlag im WIFI Obersteiermark in Niklasdorf Einblicke in die Welt des Programmierens und der Robotik. Von 11. bis 15. Juli findet dazu erstmalig eine "Active Coding Week" für sieben- bis 15-jährige Mädchen und Burschen statt.