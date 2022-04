Bergsteiger Thomas Huber macht mit seinem neuen Livevortrag "In den Bergen ist Freiheit" am 28. Mai ab 19.30 Uhr im Live Congress Leoben Station. Er wird über Auf und Ab, Erfolg und Scheitern, Leidenschaft, Mut und Zweifel sprechen und Einblicke in eine wilde, philosophische und rockige Reise in seine gebirgige Welt geben. Mit dem Erlös des Abends wird Gigasport als Veranstalter das Benefiz-Biker-Event Iron Road for Children unterstützen, die von Freitag, dem 22. Juli, bis Sonntag, dem 24. Juli, über die Bühne geht. Kartenvorverkauf bei Gigasport im LCS Leoben.