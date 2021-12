Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Spätestens ab 23. Dezember gibt es das neue Eisenerz-Souvenir, das beim Kreativ-Workshop von eisenerZ*ART zum Siegerprojekt gekürt worden ist, in drei unterschiedlichen Modellen zu erwerben.

"Gold Silber Eisen" hat beim Kreativworkshop gewonnen und ist somit das neue Eisenerz-Souvenir © Eisenerzart

Kurz vor dem Heiligen Abend kommt noch das neue Eisenerz-Souvenir "Gold Silber Eisen" auf den Markt. Künstler Jakob Glasner konnte mit diesem Werk die Jury im Sommer beim Kreativ-Wettbewerb von eisenerZ*ART überzeugen. Das Standardmodell wird spätestens ab 23. Dezember in Eisenerz in der Erzhoamat und im Mineralienmuseum zu erwerben sein, wo auch die Edelvarianten in Gold und Silber beziehungsweise Messing und Silber aufliegen werden.