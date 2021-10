Facebook

Die Parkplätze in der wiedereröffneten Leobener Altstadt-Tiefgarage sind sehr gefragt © Verena Strobl

Die Freude vieler Parkplatzsuchender in der Leobener Innenstadt war groß, als im April dieses Jahres nach monatelangen Sanierungsarbeiten und sogar Verzögerungen aufgrund der aufwendigen Bauarbeiten die Altstadt-Tiefgarage unter dem Hauptplatz wiedereröffnet wurde. Bei so manch einem Autofahrer dürfte diese Freude aber mittlerweile wieder etwas gedämpft worden sein. Der Grund: Die um 4,5 Millionen Euro generalsanierte und modernisierte Parkgarage scheint auf so großen Anklang zu treffen, dass die Suche nach einem freien Parkplatz - besonders mit fortschreitenden Vormittagsstunden - schon einmal zur Herausforderung werden kann. Für Ärgernis sorgt das vor allem bei Dauermietern, die trotz monatlicher Kosten von 95 Euro keinen garantierten Stellplatz in der Parkgarage haben und ihr Fahrzeug dann unter Umständen anderswo kostenpflichtig parken müssen.