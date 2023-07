Die Altstadt von Eisenerz ist seit acht Monaten um ein Geschäft reicher: Martina Stryckova hat sich mit "havo hravo" am Freiheitsplatz niedergelassen und verkauft dort all das, was Hundebesitzer und Vierbeiner benötigen. Übersetzt bedeutet "havo hravo" übrigens so viel wie "verspielter Hund", erklärt die gebürtige Slowakin.

Angefangen bei Regenponchos und Schwimmwesten, über pflanzliche Leckerlis oder Trainingsutensilien ist das Angebot im Geschäft besonders bunt und vielseitig - ihr Hauptgeschäft mache sie aber mit dem Versand von Produkten, sagt sie.

Stryckova hat ihre Heimat, die Slowakei, der Liebe wegen verlassen und ist zu ihrem Partner nach Niederösterreich gezogen. "Dann wollten wir raus aus der Stadt und suchten etwas Leistbares. Vor drei, vier Jahren stolperte ich über ein Inserat von einem Haus in Eisenerz. Wir dachten uns im ersten Moment nur, das ist ja am Ende der Welt", erzählt Stryckova und lacht.

Das Hunde-Geschäft "havo hravo" befindet sich am Freiheitsplatz 2 in Eisenerz © Isabella Jeitler

Als sie das Haus besichtigten, war es aber schnell um die beiden geschehen: "Die Landschaft, der See - es hat uns so gut gefallen, wir sind sehr bald hierhergezogen. Man ist sofort im Grünen und im Wald, für unsere Hunde einfach perfekt. Und die Leute sind hier so nett und hilfsbereit. Das kenne ich auch ganz anders."

Spielzeug wird in Eisenerz genäht

Stryckova ist schon lange im Hundesport aktiv, was sie auf die Idee eines eigenen Geschäfts gebracht habe. "Ich habe keinen ,Standardhund', brauchte oft etwas Spezifisches und musste das Geschirr anpassen, weil es gedrückt hat. Auch habe ich angefangen, Spielzeug selbst herzustellen. Alles zusammen ist langsam zu einem Vollzeitjob geworden", erzählt Stryckova, die auch einen Masterabschluss in Dolmetschen in der Tasche hat.

Worauf es der 42-Jährigen im Geschäft ankommt, sind hochwertige, möglichst nachhaltige und regionale Produkte: "Ich verkaufe hier nur Sachen, die ich selbst für mich und meine Hunde verwenden würde. Hersteller kommen aus dem europäischen Raum. Die Leckerlis sind zum Beispiel rein pflanzlich, ohne Fleisch, die Versand-Verpackung ist aus recycelten Materialien und aus Soja-Tinte." Die selbst entwickelten Spielzeuge werden von Karin Hainberger, Schneidermeisterin in Eisenerz, genäht.

Geöffnet ist freitags von 15 bis 18 Uhr, wobei Stryckova für Anproben oder Beratungen auch außerhalb der Öffnungszeiten greifbar sei.